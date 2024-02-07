T.C.

ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2017/113 Esas

KONU : Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı



İLAN

Davacı , MURAT KOYUNCU ile Davalılar , İSA KOYUNCU, ŞEREF KOYUNCU arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davası nedeniyle;Davalı İSA KOYUNCU Ahmet ve Şerife oğlu Şabanözü doğumlu ve Davalı ŞEREF KOYUNCU Ahmet ve Şerife oğlu Esslingen/Almanya doğumlu tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden adı geçen davalılara ilanen tebligat yolu ile dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Şabanözü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 31/05/2017 gün ve 2016/183 Esas ve 2017/115 karar sayılı ilamı ile Şabanözü Noterliği tarafından tanzim edilen 02/09/2015 Tarih ve 2015-1393 Yevmiye nolu vasiyetname açılmış bulunduğu, vasiyetnamenin tenfizi için iş bu davayı açtığı anlaşmıştır. Adı geçen davalılara ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde varsa itirazlarını mahkememize bildirmesi, duruşmaya gelmediği veya bir vekil tarafından kendisini temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu, ön inceleme duruşma gün ve saati ile (24/04/2024 günü saat 10:20) Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca adı geçenlere ilanen tebliğ olunur.