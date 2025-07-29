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        REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 30.07.2025 - 00:00
        REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        ESAS NO : 2023/193


        Davacı , BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        2023/193 esas sayılı dosyasında Davalı; Bahtiyar YÜCEL'in(26027509630 T.C nolu) ve gösterilen adreste tebliğat yapılamamış, geçerli adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış, mernis kaydı da olmadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma gününün 07/10/2025 günü saat 09:00'da yapılacağı,HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilan olunur.14/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02268466
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