PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2022/115 Esas

Davalı Adı ve Soyadı : DAVALI FATİH MEHMET DEMİRAL (İ***L, Ş***Z oğlu **.**.1975

doğumlu) TC:179*****820

İLAN METNİ



Davacı İç İşleri Bakanlığı tarafından davalı aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle davası gereğince; Mahkememizin 13/06/2025 tarih, 2022/115 esas, 2025/58 karar sayılı kararında davacının davasının KABULÜ ile; davanın KISMEN KABULÜ ile, 472,50 TL'nin dava tarihi olan 08/11/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile DAVACIYA ÖDENMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE, 615,40 TL karar ve ilam harcı takdirine, davacı kurum harçtan muaf olduğundan 615,40 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafından yapılan 28.005,60 TL yargılama masrafından davacının haklılık oranı dikkate alınarak (%86,76....) hesaplanan 24.299,70 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, geri kalan kısmın davacı yan üzerinde bırakılmasına, davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 472,50 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayarak artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili yana iadesine, dava değeri itibariyle KESİN olmak üzere karar verildiği görülmekle işbu ilan; gerekçeli karar evrakı adı geçene ilanen ihtar ve tebliğ olunur.17/07/2025