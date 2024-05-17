PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 19.05.2024 - 00:00
İHALE İPTAL İLANI
PROMOSYON ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROMOSYON ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Esenler Mah. Bora Sk. No:5 34899 PENDİK/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|4448180 - 2165851495
|c) Elektronik posta adresi
|:
|destekhizmetleri@pendik.bel.tr
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|26.04.2024 - 5103
|b) Gazetenin adı ve İnternet Haber Sitesi tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS, www.haberturk.com.tr - 26.04.2024
|3- İhale İptal Tarihi
|4- İptal nedeni veya nedenleri
|16.05.2024
|Hediye Seti Alımı ihalesinin niteliği veya miktarında değişikliğe gidilmesi nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmiştir.