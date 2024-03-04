Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2021/2486 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2486 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, Esenevler Mahalle/Köy, 2698 Ada, 4 Parselde kayıtlı Avlulu kargir çırçır fabrikası. Taşınmazın zemin katında iş yeri ve bir kısmında depo alanı olup üzeri mesken amaçlı olarak kullanılan 2 katlı yapı vardır.

Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Esenevler Mah. 15503 Sok Bina No:3 No:2 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 385,83 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında K1 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.284.328,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, Göçmenler Mahalle/Köy, Telkuba Mevkii, 441 Ada, 70 Parselde kayıtlı tarla vasfında taşınmazdır.

Adresi : Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Göçmenler Mah. Telkuba Mevkii Şehit Emrah Yazgan Cad. Sok. No:29 nolu sokağın kesişim yerinin 60-65 metre kuzeyinde ara yol üzerinde konumlu taşınmazdır.

Yüzölçümü : 4.720,06 m2

İmar Durumu :Yok, 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ve MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDADIR

Kıymeti : 4.720.060,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.