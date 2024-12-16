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        OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.12.2024 - 00:00
        İLAN

        OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/89 Esas


        Davacı Aysel Şahin tarafından aleyhinize açılan Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
        Davalılar Fatma Nevin Soysüren, Tuna Cumhur adlarına mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adres ve yapılan araştırma ile tespit edilen adreslerde tebligat yapılamamış olup ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davacı Aysel Şahin tarafından Osmaniye ili Merkez ilçesi Çardak köyü 121 ada 48 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına bulunan hisselerinin iptali ile davacı Aysel Şahin adına kayıt ve tesciline karar verilmesi istemli açılan davada "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." iş bu ilan ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/12/2024


        DAVALI : FATMA NEVİN SOYSÜREN - 56371323088
        KAHRAMANMARAŞ ili, ELBİSTAN ilçesi, KANTARMA mah/köy, 69 Cilt, 95 Aile sıra no, 46 sırada nüfusa kayıtlı, BEKİR ve SOLMAZ oğlu/kızı, 18/01/1975 dogumlu,
        DAVALI : TUNA CUMHUR-38561249378 - Atilla ve Kanimet oğlu 29/01/1983 doğumlu

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140222
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