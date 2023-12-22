Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/223 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/223 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 2152 ada, 174 parsel nolu, 108.526,00 m² yüz ölçümlü, Tamamlanmış A Ve B Blok Kargir vasıflı taşınmazda kain 156/108526 arsa paylı, A Blok, 1-2-3. kat (9/29) nolu Mağaza vasıflı taşınmaz 1/1 hissesidir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:05

18/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.