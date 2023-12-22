Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/549 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/549 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, 1. Papatya sokağa cepheli, tapunun 152 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 1. Papatya sokaktan, 2 numarası almakta olan Royal Park Sitesi dahilinde, tapunun 1.850,00 m2miktarlı, kat irtifakı tesisli, arsa vasıflı ana taşınmazda kain, 5000/185000 arsa paylı, bodrum kat, 9 bağımsız bölüm nolu dubleks dairenin tamamıdır. Adres: Göktürk Merkez Mahallesi, 1.Papatya Sokak No:2 Royal Park Sitesi Daire:9 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 6.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:15

19/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.