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        Örnek No:55* T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/72 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        SAKARYA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/72 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, FINDIKLI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 132 Ada, 9 Parsel, Sakarya ili, Söğüt ...
        Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Fındıklı Köyü, Köyiçi Mevkii, 132 Ada,9 Parsel , Bahçeli Ahşap Ev Bulunan Taşınmaz.Söğütlü / SAKARYA
        Yüzölçümü : 2.250,00 m2
        Kıymeti : 2.366.100,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:58
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:58
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:58
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        Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:58

        19/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956591
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