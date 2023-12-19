Örnek No:55* T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/114 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
SAKARYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/114 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, AŞAĞIDERE Mahalle/Köy, 2527 Ada, 3 Parsel, Sakarya ili, Serdivan ilçesi, ...
Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi,AşağıdereMah,Köyiçi Mevkii, 2527 Ada,3 Parsel, 664,56M2Li Arsa Vasfında Taşınmaz.Serdivan / SAKARYA
Yüzölçümü : 695,00 m2
Kıymeti : 2.096.450,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 10:42
19/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.