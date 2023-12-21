NİĞDE ALTUNHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Niğde İli Altunhisar İlçesi Merkez Mahalle 1022 parsel sayılı taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar hanesi üzerinde “ Üzerindeki kavak ve elma ağaçlarının ½ hissesi Kadir oğlu Hacı Hüseyin EROĞLU ve ½ hissesi Mahmut kızı Mihri ACER’e aittir.” şeklinde belirtme bulunmaktadır. Zemin üzerinde böyle bir durumunun olmadığını belirten taşınmaz maliki işbu beyanın tapu sicili üzerinden terkinini talep ettiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği ile ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz (30) gün içerisinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu; kayıtlarımızda adresi tespit edilemeyen beyan sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.