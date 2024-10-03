NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN ARSALAR SATILACAKTIR.



1-Tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 17.10.2024 Perşembe günü tabloda belirlenen saatte Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

3.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

3.3. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

3.4. İmza sirküleri vermesi,

3.4.1.Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

3.4.2.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1) ve (3.2) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

3.5.İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

3.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

3.7.Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden 1.000,00 (BİN) TL bedelle temin edilebilir.

5- Muhammen bedel ve teminatlar;

S/N Mahallesi Ada Parsel M² Si Bedeli ₺ Geçici

Teminat ₺ İhale Saati 1 Kapucubaşı 14 14 69,50 2.002.375,00 TL 60.071,25 TL 14:00 2 Kapucubaşı 14 14 182,00 5.005.000,00 TL 150.150,00 TL 14:05 3 Sümer 2519 8 477,57 6.484.485,00 TL 194.534,55 TL 14:10



5.1.Yukarı tabloda belirlenen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır. Teklifler ihale günü Saat:12:00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

5.2. Tahmini bedel üzerinden tabloda belirlenen oranında geçici teminat alınacaktır.

6- İhaleyi alan, ihale bedelini şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir.

7- Taşınmazlara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.