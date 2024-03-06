NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/44

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



BULUNDUĞU YER PARSEL NO :Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mahallesi sınırları bulunan, davalının 1/2 hisse oranında maliki olduğu 0 ada 3686 parsel, yeni 514 ada 100 parsel ve 514 ada 111 parsel sayılı taşınmaz

VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa - 26.592,95 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: MUSTAFA OĞUZMAN - 14452168102

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.