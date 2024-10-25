MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

05/11/2024 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ





BURSA İli Mustafakemalpaşa İlçesi

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ (m2) TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE SAATİ 1 Ada 0 730 Tarla 11.500,00 2.645.000,00 79.350,00 14:00 2 Ayaz 1898 8 Tarla 15.469,75 4.022.135,00 120.664,05 14:01 3 Çardakbelen 0 393 Tarla 13.800,00 3.036.000,00 91.080,00 14:02 4 Dallıca 108 49 Arsa 1.175,51 1.763.265,00 52.897,95 14:03 5 Dallıca 108 50 Arsa 816,42 1.224.630,00 36.738,90 14:04 6 Demireli 1517 6 Tarla 29.519,86 7.379.965,00 221.398,95 14:05 7 Devecikonağı 0 514 Tarla 9.400,00 1.692.000,00 50.760,00 14:06 8 Devecikonağı 0 516 Tarla 2.800,00 504.000,00 15.120,00 14:07 9 Devecikonağı 577 Arsa 665,00 665.000,00 19.950,00 14:08 10 Doğancı 1441 9 Tarla 6.536,18 1.634.045,00 49.021,35 14:09 11 Durumtay 125 11 Tarla 11.742,00 3.170.340,00 95.110,20 14:10 12 Durumtay 128 31 Tarla 12.944,00 3.494.880,00 104.846,40 14:11 13 Durumtay 123 18 Tarla 5.100,00 1.377.000,00 41.310,00 14:12 14 Durumtay 1258 3 Tarla 15.173,76 4.096.915,20 122.907,46 14:13 15 Durumtay 1227 15 Tarla 12.970,52 3.502.040,40 105.061,21 14:14 16 Güllüce 165 1 Tarla 15.463,81 4.329.866,80 129.896,00 14:15 17 Kadirçeşme 0 61 Tarla 10.000,00 1.900.000,00 57.000,00 14:16 18 Karaorman 0 366 Tarla 3.800,00 950.000,00 28.500,00 14:17 19 Karaorman 0 101 Tarla 3.325,00 665.000,00 19.950,00 14:18 20 Karaorman 0 177 Tarla 1.500,00 375.000,00 11.250,00 14:19 21 Karaorman 0 399 Tarla 5.800,00 1.537.000,00 46.110,00 14:20 22 Kazanpınar 0 376 Tarla 32.144,83 3.375.207,15 101.256,21 14:21 23 Kazanpınar 0 37 Tarla 11.150,00 1.338.000,00 40.140,00 14:22 24 Kazanpınar 0 325 Tarla 3.192,00 2.074.800,00 62.244,00 14:23 25 Keltaş 0 98 Tarla 20.000,00 2.000.000,00 60.000,00 14:24 26 Kömürcükadı 0 203 Tarla 18.000,00 3.060.000,00 91.800,00 14:25 27 Kömürcükadı 0 201 Tarla 24.000,00 6.000.000,00 180.000,00 14:26 28 Lalaşahin 2359 5 Arsa 524,19 1.729.827,00 51.894,81 14:27 29 Lalaşahin 2359 4 Arsa 406,32 1.300.224,00 39.006,72 14:28 30 Lalaşahin 2359 3 Arsa 403,96 1.292.672,00 38.780,16 14:29 31 Lalaşahin 2357 4 Arsa 304,09 973.088,00 29.192,64 14:30 32 Lalaşahin 2357 3 Arsa 289,50 926.400,00 27.792,00 14:31 33 Lalaşahin 2357 2 Arsa 274,92 879.744,00 26.392,32 14:32 34 Lalaşahin 2357 1 Arsa 274,12 877.184,00 26.315,52 14:33 35 Lalaşahin 2354 6 Arsa 558,13 1.786.016,00 53.580,48 14:34 36 Lalaşahin 2343 2 Arsa 548,04 1.808.532,00 54.255,96 14:35 37 Lalaşahin 2341 7 Arsa 800,64 2.562.048,00 76.861,44 14:36 38 Orhaniye 0 395 Tarla 6.750,00 1.485.000,00 44.550,00 14:37 39 Orhaniye 0 388 Tarla 6.850,00 1.233.000,00 36.990,00 14:38 40 Ormankadı 0 219 Tarla 10.700,00 2.675.000,00 80.250,00 14:39 41 Ormankadı 0 213 Tarla 3.550,00 976.250,00 29.287,50 14:40 42 Ormankadı 0 215 Tarla 2.950,00 811.250,00 24.337,50 14:41 43 Ormankadı 0 209 Tarla 9.100,00 2.502.500,00 75.075,00 14:42 44 Ormankadı 130 4 Arsa 613,33 1.103.994,00 33.119,82 14:43 45 Ormankadı 130 5 Arsa 652,82 1.175.076,00 35.252,28 14:44 46 Ormankadı 130 6 Arsa 616,79 1.110.222,00 33.306,66 14:45 47 Ormankadı 130 7 Arsa 574,83 1.034.694,00 31.040,82 14:46 48 Ormankadı 130 8 Arsa 665,56 1.198.008,00 35.940,24 14:47 49 Ormankadı 130 9 Arsa 632,20 1.137.960,00 34.138,80 14:48 50 Ormankadı 130 10 Arsa 630,93 1.135.674,00 34.070,22 14:49 51 Paşalar 102 22 Tarla 37.500,00 6.000.000,00 180.000,00 14:50 52 Paşalar 102 32 Tarla 18.862,00 3.017.920,00 90.537,60 14:51 53 Söğütalan 0 331 Tarla 21.400,00 3.210.000,00 96.300,00 14:52 54 Söğütalan 0 330 Tarla 14.500,00 2.175.000,00 65.250,00 14:53 55 Taşköprü 1194 2 Tarla 12.878,44 3.605.963,20 108.178,90 14:54 56 Taşköprü 1208 13 Tarla 10.875,93 3.045.260,40 91.357,81 14:55 57 Taşköprü 1201 1 Tarla 15.273,27 4.276.515,60 128.295,47 14:56 58 Taşköprü 1212 6 Tarla 9.775,20 2.737.056,00 82.111,68 14:57 59 Yamanlı 103 2 Arsa 616,01 1.016.416,50 30.492,50 14:58 60 Yamanlı 103 3 Arsa 619,83 1.022.719,50 30.681,59 14:59 61 Yamanlı 103 4 Arsa 615,58 1.015.707,00 30.471,21 15:00 62 Yamanlı 103 5 Arsa 626,23 1.033.279,50 30.998,39 15:01 63 Yamanlı 1698 5 Tarla 20.088,00 5.624.640,00 168.739,20 15:02 64 Yamanlı 1699 5 Tarla 18.080,33 5.062.492,40 151.874,77 15:03 65 Yamanlı 1731 5 Tarla 19.100,66 5.348.184,80 160.445,54 15:04

Yukarıda özellikleri, ihale tarih ve ihale saati belirtilen Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır. İhaleler 05 Kasım 2024 tarihinde ve belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhalelere iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00TL (Binlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

Geçici teminat bedeli (%3) Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 05 Kasım 2024 Salı günü saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Belediyemizce yapılacak olan ihalelere katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.



A) İstekli gerçek kişi ise;

İhaleye İştirak dilekçesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL) Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname, İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,



B) İstekli tüzel kişilik ise;

İhaleye İştirak dilekçesi, Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi, Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı, Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi, Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL) Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge, İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,



İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.