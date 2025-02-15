MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği, 2018/218273 sayılı konusu eşyanın sanığa iadesine karar verilmiştir. bahsi geçen eşyanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünden teslim almanız aksi takdirde; Tasfiye Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasında (Elkonulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde Gümrük Müdürlüğünce eşyanın otuz gün içinde teslim alınması için ilgilisine tebligat yapılır. Bu süre içinde teslim alınmayan eşyanın 4458 sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca tasfiyesinin yapılması için işletme müdürlüğüne (Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü) bilgi verilir.) hükmü gereğince işlem yapılacağının bilinmesini tebliğen rica ederim.