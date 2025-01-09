MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/41729 soruşturmasında Kaçakçılık suçundan

şüpheli Mustafa NOH hakkında "Kamu Adına Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına" dair verilen

karar ve Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/9401 değişik iş sayılı kesinleşme kararı gereği

eşyanın sanıklara iadesine karar verilmiştir. bahsi geçen eşyanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz)

gün içinde Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünden teslim almanız aksi takdirde; Tasfiye

Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasında (Elkonulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine

karar verilmesi halinde Gümrük Müdürlüğünce eşyanın otuz gün içinde teslim alınması için

ilgilisine tebligat yapılır. Bu süre içinde teslim alınmayan eşyanın 4458 sayılı Kanunun 177.

maddesi uyarınca tasfiyesinin yapılması için işletme müdürlüğüne (Muratbey Tasfiye İşletme

Müdürlüğü) bilgi verilir.) hükmü gereğince işlem yapılacağının bilinmesini tebliğen rica ederim.