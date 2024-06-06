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MUDANYA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2023/186

KARAR NO : 2024/8

Davacı GÜLÜMSER ATALAY aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Davanın KABULÜ İLE; GÜMÜŞHANE İli, KÜRTÜN İlçesi, DEMİRCİLER Köyü/mah. Cilt 14, hane 29'de nüfusa kayıtlı, MUZAFFER ve E...'den olma, ...1986 doğumlu ...TC. Kimlik numaralı, davacı GÜLÜMSER ATALAY ile aynı hanede nüfusa kayıtlı HÜSEYİN ve FATMA'den olma ...1983 doğumlu TC. Kimlik numaralı, davalı SALİH ATALAY'ın TMK'nın 166/1 MD GEREĞİNCE BOŞANMALARINA,

Karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.