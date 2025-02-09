MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/474 Esas

KARAR NO : 2025/55



Davacı İBRAHİM DEMİRDAĞ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

Mardin İli, Midyat İlçesi, Mercimekli Mahallesinde bulunan; 101 Ada, 6 Parsel; 105 Ada, 12 Parsel; 105 Ada, 25 Parsel; 107 Ada, 57 Parsel; 108 Ada, 20 Parsel; 110 Ada, 117 Parsel; 114 Ada, 3 Parsel; 125 Ada, 2 Parsel ve 132 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazlarda ki taraflar arasında devam eden ORTAKLIĞIN UMUM ARASINDA YAPILACAK AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satıştan elde edilecek bedelin tarafların tapu kaydındaki hisseleri oranında BÖLÜŞTÜRÜLMESİNE,

3-Satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün GÖREVLENDİRİLMESİNE,

4-Satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 11,38 oranında harcın taraflardan payları oranında tahsil edilerek Hazineye GELİR KAYDINA,

5-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın satış memuruna GÖNDERİLMESİNE,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca davacı taraf lehine 28.500,00-TL vekalet ücreti takdirine, vekalet ücretinin tapu kaydında ki hisseleri oranında davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

7-Davacı tarafından yapılan ve dosyada dayanağı bulunan 37.785,25-TL yargılama giderinin tapu kaydında ki hisseleri oranında davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

8-Kullanılmayan gider avansı var ise 6100 Sayılı HMK'nun 333. maddesi uyarınca karar kesinleştikten sonra mahal mahkeme yazı işleri müdürünce yatıranlara İADESİNE,

Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere 15/01/2025 tarihinde karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen Esmer ve Emine kızı 1945 doğumlu Hane BİLAN'ın ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan davalı hakkındaki karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/02/2025