T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2018/497 Esas



- İLAN METNİ -



Davacılar AYTEN OMUS, CANAN DÜZCE, FESİH OMUS, FETULLAH OMUS, HACER AYHAN, HATİCE CEYRAN, HÜLYA AYKURT, MEHMET OMUS, NETİCE SULUKLU ile davalılar, AYŞE ÖZEL, HALİL TOPRAK, MEHMET TOPRAK, MERYEM KOÇAK, MUSTAFA TOPRAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında,Mahkememizce dava dilekçesi, tensip tutanağı ile bilirkişi raporunun davalılar Halil TOPRAK, Meryem KOÇAK, Mehmet TOPRAK, Mustafa TOPRAK ve Ayşe ÖZEL adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, mahkememizce yapılan adres araştırmalarına da olumsuz cevap verildiği görülmekle, mahkememizin 12/07/2023 tarihli duruşmasında, belirtilen davalılara duruşma gün ve saatinin, bilirkişi raporu ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla; Davacılar vekili Av. Ülker SAKINÇ'ın 03/08/2018 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerinin babası Ferzende OMUS'un Mersin 4. Noterliğinden tanzimli 27270 sayılı ve 02.09.1987 tarihli düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ile Mehmet kızı Emine Yeğin ve Bayram Ali kızı Güldane İkiz'e intikal eden, İçel Mersin Çiftlik köyünde kain 5 pafta 446 parsel numaralı taşınmazdaki miras hak ve hisselerini müvekkillerimin murisi Ferzende OMUS'a sattıklarını ve zilliyetliğini de devrettiğini, Ferzende OMUS'un aynı yıl içinde ev yaptırdığını ve davacıların zilliyetliklerinin bu güne kadar devam ettiğini, Ferzende OMUS'un taşınmazı satın aldığı 1987 yılından, vefat ettiği 02.08.2010 tarihine kadar geçen 23 yıl söz konusu evde ailesi ile birlikte yaşadığı ve kendisinden sonrada eşinin zilliyetliğini devam ettirdiğini, söz konusu taşınmazın tapu kaydı tapulamada, Mersin ili Yenişehir ilçesi Çiftlik mah.7800 ada 1 parsel olduğunu, dava konusu taşınmazın tapulamada 1969 yılında tapulamada davacılar adına yazıldığını ve o tarihten bu yıla kadar geçen 48 yıl içinde intikal görmediğinden tapunun hukuki değerini yitirdiğini, bütün bunlara ilaveten, taşınmazın imar düzenlemesi sırasında tutulan tutanağının beyanlar hanesinde taşınmazın üzerindeki evin Ferzende OMUS'a ait olduğu yazılı olduğunu, ayrıca Ferzende ve ailesi satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı 1987 yılından bu yana 30 yılı aşkın süredir bu taşınmazı kullandıklarını, Emlak Vergi kaydı Elektrik ve su makbuzları iddialarını doğruladığını, söz konusu taşınmazın imar planına girince taşınmazlarda belediye'ye de hisse verilmiş ise de, Belediyelerin zilliyetlik yoluyla taşınmaz edinemeyeceklerini, imar planının 22.03.1996 tarihinde 54 sayılı meclis kararıyla tadilat gördüğünü, 09.03.2012 de 35 sayılı meclis kararıyla revizyon gördüğünü, izah olunana fiili olayda, medeni kanunun 713. Maddesinde belirtilen olağan üstü zaman aşımı yoluyla gayrimenkul iktisabının şartları oluştuğundan davaya konu taşınmazın, Ferzende OMUS'un veraset ilamındaki hisseler oranında mirasçıları adına yazılması dava ve talep etmiştir. Mahkememizce 16/09/2022 tarihinde dava konusu yerde keşif yapıldığı, keşif sonucu ibraz edilen bilirkişi kurulunun 19/10/2022 tarihli raporunda özetle ; Taşınmazın halen 29.04.1968 tarihindeki tapulama kaydında yer alan malikler adına kayıtlı olduğu, sadece imar uygulamasından kaynaklı olarak Yenişehir Belediyesinin taşınmazda 10/115 oranında pay sahibi olduğu, dava dosyasındaki veriler doğrultusunda dava konusu hisse miktarının (172800/9830400) olduğu, dava konusu taşınmazın Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Öksüz hendeği Mevkii, 7800 Ada, 1 Parselde kayıtlı 115,00m2 yüzölçümlü “BİNA VE ARSA“ nitelikli taşınmazın, Tapu Kaydındaki Yüz ölçüm Doğrultusunda Yapılan Hesaplama Neticesinde; dava tarihi (11.12.2018) itibari ile; serbest piyasada sürüm değerinin 217,130,00TL olacağı, İmar Uygulaması Sonucunda Yenişehir Belediyesi Adına Tescil Edilen Hisse Miktarının düşülmesi Sonucunda Yapılan Hesaplama Neticesinde;dava tarihi (11.12.2018) itibari ile; serbest piyasada sürüm değerinin 202.140,00TL olacağı, Hesap Edilen Hisse Miktarı Üzerinden İmar Uygulaması Esnasında Yapılan Kesintiler Düşüldükten Sonra Yapılan Hesaplama Neticesinde; dava tarihi (11.12.2018) itibari ile; serbest piyasada sürüm değerinin 203.550,00TL olacağı, Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Hisse Miktarının Davacılara Hisseleri Oranında Paylaştırılmasının aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olacağı,

PAYLAŞIM YÖNTEMİ MİRASÇILAR Hissesi Adı Soyadı Baba Adı Pay Payda Alan (m2) Değer (TL) Talep Doğrultusunda Yapılan Paylaşım Ayten OMUS Mehmet Zeki 8 32 28,75 54.282,50 Fesih OMUS Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 Fetullah OMUS Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 Mehmet OMUS Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 Hacer AYHAN Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 Hülya AYKURT Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 Hatice CEYRAN Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 Canan DÜZCE Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 Netice SULUKLU Ferzende 3 32 10,78 20.355,94 TOPLAM 115,00 217.130,00 İmar Uygulaması Sonucunda Yenişehir Ayten OMUS Mehmet Zeki 8 32 26,25 50.535,00 Belediyesi Adına Tescil Edilmiş Alanın Fesih OMUS Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 Düşülmesi Sonucu Yapılan Paylaşım Fetullah OMUS Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 Mehmet OMUS Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 Hacer AYHAN Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 Hülya AYKURT Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 Hatice CEYRAN Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 Canan DÜZCE Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 Netice SULUKLU Ferzende 3 32 9,84 18.950,63 TOPLAM 105,00 202.140,00 Hesap Edilen Hisse Miktarı Üzerinden Ayten OMUS Mehmet Zeki 8 32 26,49 50.887,50 İmar Uygulaması Esnasında Yapılan Fesih OMUS Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 Kesintiler Düşüldükten Sonra Fetullah OMUS Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 Paylaşım Mehmet OMUS Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 Hacer AYHAN Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 Hülya AYKURT Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 Hatice CEYRAN Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 Canan DÜZCE Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 Netice SULUKLU Ferzende 3 32 9,93 19.082,81 TOPLAM 105,94 203.550,00

olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Mahkememiz duruşma gününün 26/04/2024 saatinin ise 11:15 olduğu, HMK 147/2Maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.07/02/2024