MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 01.08.2025 - 00:00
İLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Menteşe İlçesi sınırları içerisinde oluşan ve belediyemiz ekiplerince toplanan karışık ambalaj atıklarının (cam, kâğıt-karton, plastik, metal vb.) 1 yıl boyunca kg bazında yükleniciye ait Menteşe ilçe sınırları içinde bulunan tesise teslim satışının yapılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.
- İhale, 13.08.2025 Çarşamba günü saat 14.30’da, Menteşe Belediyesi, İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde, Encümen huzurunda yapılacaktır.
- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 12.08.2025 Salı günü saat 16.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
- KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
|A)
|ORTAK BELGELER:
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|B)
|GERÇEK KİŞİLERDEN:
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|C)
|TÜZEL KİŞİLERDEN:
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|D)
|İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
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- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- Tahmin edilen 1 yıllık atık miktarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, her ay toplanan atık miktarı isteklinin teklif ettiği birim fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Hak edişler bulunulan ayın 1’ i ile son iş gününü kapsayacak şekilde düzenlenecek ve hak ediş tarihinden itibaren satın alınan atıkların bedeli en geç takip eden ayın 15. günü belediyemize ödenecektir.
- Bir yıllık tahmin edilen atık miktarının üzerine çıkılması durumunda istekli fazla çıkan atığı teklif ettiği birin fiyattan almaya devam edecek, eksik çıkması durumunda hiçbir itirazda bulunmayacak ve hak talep etmeyecektir.
|SN
|İŞİN TANIMI
|TAHMİN EDİLEN 1 YILLIK ATIK MİKTARI
|BİRİM FİYAT (KG/TL)
|YILLIK MUH. BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|1
|Menteşe İlçesi sınırları içerisinde oluşan ve belediyemiz ekiplerince toplanan karışık ambalaj atıklarının (cam, kâğıt-karton, plastik, metal vb.) kg bazında yükleniciye ait Menteşe ilçe sınırları içinde bulunan tesise teslim satışının yapılması işi
|1.612.641,00 kg
|3,25
|5.241.083,25
|157.232,50 ₺