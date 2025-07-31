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        MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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        Giriş: 01.08.2025 - 00:00
        İLAN
        MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        1. Menteşe İlçesi sınırları içerisinde oluşan ve belediyemiz ekiplerince toplanan karışık ambalaj atıklarının (cam, kâğıt-karton, plastik, metal vb.) 1 yıl boyunca kg bazında yükleniciye ait Menteşe ilçe sınırları içinde bulunan tesise teslim satışının yapılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.
        2. İhale, 13.08.2025 Çarşamba günü saat 14.30’da, Menteşe Belediyesi, İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde, Encümen huzurunda yapılacaktır.
        3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
        4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 12.08.2025 Salı günü saat 16.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
        5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
        A) ORTAK BELGELER:
        1. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu
        2. Nüfus Cüzdanı
        3. İkametgâh Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınacaktır.)
        4. Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğünden onaylı kira/ecrimisil/işgaliye, vergi vb. borcu olmadığına dair belge
        5. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri
        6. Menteşe ilçe sınırları içerisinde ilgili yönetmelikte ayrıntıları belirtilen özellikte, 15 atık kodu gurubunun tamamını kabul edebilen; 2. Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı (Çevre Lisansı) veya en az 2. Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi için, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında alınmış Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
        7. 2. Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinin Menteşe sınırları içerisinde olduğunu gösterir adres beyanı
        B) GERÇEK KİŞİLERDEN:
        1. İmza Beyannamesi
        C) TÜZEL KİŞİLERDEN:
        1. Yetki Belgesi
        2. İmza Sirküleri
        3. Ticaret Sicil Gazetesi
        D) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
        1. Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi
        2. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
        1. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
        2. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
        3. Tahmin edilen 1 yıllık atık miktarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, her ay toplanan atık miktarı isteklinin teklif ettiği birim fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Hak edişler bulunulan ayın 1’ i ile son iş gününü kapsayacak şekilde düzenlenecek ve hak ediş tarihinden itibaren satın alınan atıkların bedeli en geç takip eden ayın 15. günü belediyemize ödenecektir.
        4. Bir yıllık tahmin edilen atık miktarının üzerine çıkılması durumunda istekli fazla çıkan atığı teklif ettiği birin fiyattan almaya devam edecek, eksik çıkması durumunda hiçbir itirazda bulunmayacak ve hak talep etmeyecektir.
        SN İŞİN TANIMI TAHMİN EDİLEN 1 YILLIK ATIK MİKTARI BİRİM FİYAT (KG/TL) YILLIK MUH. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
        1 Menteşe İlçesi sınırları içerisinde oluşan ve belediyemiz ekiplerince toplanan karışık ambalaj atıklarının (cam, kâğıt-karton, plastik, metal vb.) kg bazında yükleniciye ait Menteşe ilçe sınırları içinde bulunan tesise teslim satışının yapılması işi 1.612.641,00 kg 3,25 5.241.083,25 157.232,50 ₺

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02269694
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