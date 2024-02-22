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        MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.02.2024 - 00:00
        İ L A N
        MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO: 2023/300

        Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında; Ölü Ali Demir adına kayıtlı olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Türkelli mahallesi, 1794 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescilinin talep edildiği, ilgili taşınmaz hakkında ayni veya şahsi hak iddiasında bulunanların iş bu ilanın tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01990560
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