MARDİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

-İHTARNAME-



İhtar Eden: Mardin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü(Milli Emlak Müdürlüğü)

Adres: Nur Mahallesi Sarısu Cad. No: 4 Artuklu/Mardin

Telefon: 0482 212 11 99

Muhattaplar: Mardin ili Artuklu İlçesi Çabuk Mahallesinde bulunan 33 ada 7 parsel numaralı taşınmazın hissedarları

İhtarın Konusu: Mardin ili Artuklu İlçesi Çabuk Mahallesinde bulunan 33 ada 7 parsel numaralı taşınmazın tapuda Abdurrahman ADEMHAN ve Fuat ADEMHAN adına olan hisselerin satılarak tasfiye edilmesi

Abdurrahman ADEMHAN ile Fuat ADEMHAN'ın 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 25. mad. (Ç) bendi uyarınca Bakanlar Kurulunun 27/10/2008 tarih ve 2008/14273 sayılı karar uyarınca, Mardin ili Artuklu İlçesi, Çabuk mahallesinde bulunan 33 ada 7 parsel numaralı taşınmazda Abdurrahman ADEMHAN’a ait 46,157 m2 hisse ile Fuat ADEMHAN’a ait 46,157 m2 hisseler (toplam 92,314 m2), hisseleri oranında hissedarlarına doğrudan satılacaktır.

Abdurrahman ADEMHAN ile Fuat ADEMHAN adlarına tescilli hisselerini satın almak isteyen hissedarların 04.11.2025 tarihine kadar idaremize satın alma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İdaremize başvuru yapmayan hissedarların paylarına düşen miktarı talep halinde diğer hissedarlarına, hiçbir hissedar tarafından talep edilmemesi halinde ise genel hükümlere göre satılacaktır.





-İLANEN TEBLİĞ OLUNUR-