MARDİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MARDİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/2074

Esas DAHİLİ DAVALILAR : BEŞİRE YÜCESOY- 31556162874

: SEMRA BAKİ- 20603484434

Mahkememizce dahili davalılar Beşire Yücesoy ve Semra Baki adına dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesi ekli duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadıkları gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, duruşma günü: "Tebligattan itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı, delillerinizi, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu, delillere dayanak belgeleri sunmak/nereden temin edileceğini mahkemeye bildirmeniz, aksi takdirde belirtilen delile dayanmaktan vazgeçmiş/davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, muvafakat olmadan iddia/savunmayı genişletebileceği/değiştirebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur."