MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

Dosya no: 2022/294 Esas

Konu : Kadastro ilanı



Davacı Şaban KİRAZ tarafından Maliye Hazinesine İzafeten Manavgat Mal Müdürlüğü, Manavgat Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) istemli dava açılmış olup,

Davacı tarafından Antalya ili, Manavgat ilçesi, Ulukapı Mahallesi Köyü Aşağıışıklar Köyü yolu Mevkii sınırları içinde bulunan fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen 712,12 m2'likve B harfi ile gösterilen 746,57 m2'lik yerlerin 1953 ve 1957 yılı hava fotoğraflarında kullanımsız ağaçlık alan olarak göründüğü 1964 yılı hava fotoğraflarında bu yerin açıklık alan,ağaçların ve çalıların temizlenerek tarla vasfına dönüştürüldüğü ve bu tarihte fiili kullanımının başlandığının görüldüğü dava konusu(A ve B) harfi ile gösterilen yerlerin doğusu yol, devamında tescili harici alan, batısı ve güneyi 206 ada 4 parsel, kuzeyi yol devamında tescili harici alan olan dava konusu taşınmazın 25 yıldan fazla süredir zilyedlik ve tasarrufunda bulunduğunu öne sürülerek adına tescili talep edilmiştir.Mevki ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.