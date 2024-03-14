T.C.

MALATYA 4. AİLE MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2022/477 Esas

KARAR NO : 2023/307



HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1- Malatya ili, Akçadağı ilçesi, İkinciler mah, cilt no:24, hane no:49, BSN:44 sırasında nüfusa kayıtlı, 55561271574 TC kimlik numaralı, Cemal ve Kafiye kızı, 30/01/1994 Kuluncak doğumlu, DAVACI CANAN ASLAN ile aynı hane BSN:28 sırasında nüfusa kayıtlı, 11468729648 TC kimlik numaralı, MehmetAli ve Sevgül oğlu,03/07/1987 Akçadağ doğumlu, DAVALIALİ ASLAN'ın TMK'nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 09/07/2014 doğumlu Engin Aras ASLAN ve 12/01/2016 doğumlu Azra Nur ASLAN'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayeti davacıya verilen müşterek çocuklar ile davalı baba arasında her ayın 1. Ve 3. Pazar günü saat 12:00 ile 17:00 arasında saatlik kişisel ilişki tesisine,

4-Davacının velayeti kendisine verilen çocuklar ile ilgili olarak ileride herhangi bir şekilde mal edinimi meydana geldiğinde TMK.nun 353 maddesi gereğince,malların dökümünü gösteren defterin,malların edinilmesinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememize yada en yakın Aile Mahkemesine ibrazına,aksi takdirde TMK.nun 360-361 maddesi gereğince işlem yapılacağının davacıya ihtarına,

5-Tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle REDDİNE,

6-Davacının ev eşyası talebinin konusuz kalması sebebiyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

7-Karar kesinleştikten sonra karardan iki suretin mahkememizce Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

8-Alınması gerekli 80,70 TL başvurma harcı ve269,85 TL karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 350,55 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Tebligat, müzekkere ve diğer masraflar olmak üzere suçüstü ödeneğinden karşılanan toplam 4.603,7 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

10- Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekili, ve davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen kararın, tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 19/09/2023