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        MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 23.09.2024 - 00:00
        İLAN
        MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
        l- Aşağıda nitelikleri belirtilen Arsa (İmar Planında 'Akaryakıt Alanı') niteliğindeki taşınmaz Eskişehir Mahmudiye Belediyesince, Belediye Binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır.
        Mahallesi :
        Mevkii
        Ada:
        Parsel :
        Alanı (m2.):
        Muh. Bedel:
        Geçici Teminat:
        İhale Tarihi:
        İhale Saati :
        Yeni
        Beşdamlar
        464
        1
        7.234,66
        14.469.032,00
        434.070,00
        08.10.2024
        15:10
        2.İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ihale saatinde İhale komisyonuna vermeleri gerekir
        3.Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
        4.Her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
        5.İhale şartnamesinde mevcut diğer hükümler geçerlidir.
        6.Eskişehir Mahmudiye Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        7.Satış şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Mühendisliğinden temin edilebilir.

        İlan Olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02092301
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