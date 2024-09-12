KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi ve Aslanapa İlçesi

ESAS NO MAH/KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ 2024/502 Alayunt 3282 167 Hasibe Atalay ve diğerleri 39.97 m² mülkiyet

1673.98 m² İrtifak 134.728,46 TL 2024/504 Alayunt 3288 52 Süleyman Açıkgöz ve diğerleri 28.56 m² mülkiyet

857,61 m² İrtifak 70.763,74 TL 2024/508 Alayunt 3282 181 Cemile Erbay ve diğerleri 11.26 m² mülkiyet

169.91 m² irtifak 15.225,60 TL 2024/512 Alayunt 3282 171 Muharrem Budak 9.52 m² mülkiyet

1980.17m2 İrtifak 151.243,08 TL 2024/514 Alayunt 3282 159 Veysel Kılıç 230.49 m2 İrtifak 17.366,02 TL 2024/522 Alayunt 3282 176 Ali Cömert ve diğerleri 2589.25 m2 İrtifak 195.084,19 TL 2024/530 Alayunt 3288 112 Gülsüm Demirel ve diğerleri 8.87 m² mülkiyet

357.72 m2 İrtifak 28.861,45 TL 2024/506 Aslanapa/Yalnızsaray 148 7 Halil Şengül ve diğerleri 4.54 m² mülkiyet

773.54 m2 İrtifak 19.593,46 TL 2024/510 Aslanapa/Yalnızsaray 148 38 Fatma Azteğin ve diğerleri 0.52 m² mülkiyet

266.07 m2 İrtifak 6.665,31 TL 2024/516 Aslanapa/Yalnızsaray 148 30 Osman Ayverdi 284.47 m2 İrtifak 7.086,68 TL 2024/518 Aslanapa/Yalnızsaray 132 2 Mehmet Ali İpek 236,34 m2 İrtifak 5.887,67 TL 2024/520 Aslanapa/Yalnızsaray 148 16 Habibe Ayverdi 136,95 m2 İrtifak 3.411,68 TL 2024/524 Aslanapa/Yalnızsaray 148 48 Emeti Ayaz ve diğerleri 682,39 m2 İrtifak 16.999,61TL 2024/526 Aslanapa/Yalnızsaray 148 21 Nuriye Umut ve diğerleri 256,14 m2 İrtifak 6.380,92 TL 2024/528 Aslanapa/Yalnızsaray 148 5 Kamil Bayram ve diğerleri 235,79 m2 İrtifak 5.87397 TL 2024/532 Aslanapa/Yalnızsaray 148 12 Fatma Kutlu ve diğerleri 3.61 m² mülkiyet

125,21 m2 İrtifak 3.376,16

Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 11/10/2024 günü saat 11:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.