KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Kütahya ili Merkez ilçesi ve Aslanapa İlçesi
|ESAS NO
|MAH/KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
|2024/502
|Alayunt
|3282
|167
|Hasibe Atalay ve diğerleri
|39.97 m² mülkiyet
1673.98 m² İrtifak
|134.728,46 TL
|2024/504
|Alayunt
|3288
|52
|Süleyman Açıkgöz ve diğerleri
|28.56 m² mülkiyet
857,61 m² İrtifak
|70.763,74 TL
|2024/508
|Alayunt
|3282
|181
|Cemile Erbay ve diğerleri
|11.26 m² mülkiyet
169.91 m² irtifak
|15.225,60 TL
|2024/512
|Alayunt
|3282
|171
|Muharrem Budak
|9.52 m² mülkiyet
1980.17m2 İrtifak
|151.243,08 TL
|2024/514
|Alayunt
|3282
|159
|Veysel Kılıç
|230.49 m2 İrtifak
|17.366,02 TL
|2024/522
|Alayunt
|3282
|176
|Ali Cömert ve diğerleri
|2589.25 m2 İrtifak
|195.084,19 TL
|2024/530
|Alayunt
|3288
|112
|Gülsüm Demirel ve diğerleri
|8.87 m² mülkiyet
357.72 m2 İrtifak
|28.861,45 TL
|2024/506
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|7
|Halil Şengül ve diğerleri
|4.54 m² mülkiyet
773.54 m2 İrtifak
|19.593,46 TL
|2024/510
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|38
|Fatma Azteğin ve diğerleri
|0.52 m² mülkiyet
266.07 m2 İrtifak
|6.665,31 TL
|2024/516
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|30
|Osman Ayverdi
|284.47 m2 İrtifak
|7.086,68 TL
|2024/518
|Aslanapa/Yalnızsaray
|132
|2
|Mehmet Ali İpek
|236,34 m2 İrtifak
|5.887,67 TL
|2024/520
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|16
|Habibe Ayverdi
|136,95 m2 İrtifak
|3.411,68 TL
|2024/524
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|48
|Emeti Ayaz ve diğerleri
|682,39 m2 İrtifak
|16.999,61TL
|2024/526
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|21
|Nuriye Umut ve diğerleri
|256,14 m2 İrtifak
|6.380,92 TL
|2024/528
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|5
|Kamil Bayram ve diğerleri
|235,79 m2 İrtifak
|5.87397 TL
|2024/532
|Aslanapa/Yalnızsaray
|148
|12
|Fatma Kutlu ve diğerleri
|3.61 m² mülkiyet
125,21 m2 İrtifak
|3.376,16
Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 11/10/2024 günü saat 11:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.