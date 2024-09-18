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        KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.09.2024 - 00:00
        KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın
        Bulunduğu Yer        		 Kamulaştırılacak Alan Malik Bilgileri
        2024/511 Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 200 parsel 2.337,67 m2 yüzölçümlü tarla 2.337,67m2 Ayşe Tekin ve müş.
        2024/513 Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 6 parsel 995,76m2 yüzölçümlü tarla 995,76 m2 Azime Çınar ve müş.
        2024/515 Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 3 parsel 5.539,30 m2 yüzölçümlü tarla 5.503,74m2 Musa Yakan ve müş.
        2024/517 Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 199 parsel 4.554,44 m2 yüzölçümlü tarla 4.554,44m2 Ahmet Akkuş ve müş.
        2024/519 Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 1 parsel 6.844,86 m2 yüzölçümlü tarla 6.732,59m2 Mustafa Esen ve müş.
        2024/521 Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 8 parsel 3.049,04m2 yüzölçümlü tarla 3.049,04m2 Şerife Altınok ve müş.
        2024/523 Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 106 parsel 1.553,19m2 yüzölçümlü tarla 1.553,19m2 Mehmet Ali Çakır ve müş.
        2024/525 Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 191 parsel5.299,35 m2 yüzölçümlü tarla
        Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 203 parsel 1.499,116 m2 yüzölçümlü tarla        		 5.299,35m2
        1.499,16m2        		 Mehmet Sert ve müş.
        2024/531 Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 4620ada 5 parsel 2.126,53m2 yüzölçümlü tarla 2.126,53m2 Ayşe Akkurt ve müş.

        Davacı Kütahya İl Özel İdaresi vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, Duruşmanın 31/10/2024 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.17/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02091117
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