KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Kula Belediyesine ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Yeri, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda Encümen huzurunda, ihale yapılarak satışı yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No İl İlçe Mahalle Ada Parsel M² Satış Muhammen Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat 1 Manisa Kula Bey Mah. 1281 4 2045,83m²

Sanayi 6.955.822TL 11.07.2024 10:00 208.674,66TL 2 Manisa Kula Bey Mah. 1150 1 435,58m²

Konut 1.306.740TL

11.07.2024 10:10 39.202,20TL 3 Manisa Kula Bey Mah. 971 1 329,59m²

Konut 1.318.360TL

11.07.2024 10:20 39.550,80TL 4 Manisa Kula Bey Mah. 971 2 322,39m²

Konut 1.289.560TL

11.07.2024 10:30 38.686,80TL 5 Manisa Kula Bey Mah. 970 14 319,12m²

Konut 1.276.480TL

11.07.2024 10:40 38.294,40TL 6 Manisa Kula Bey Mah. 1131 4 362,47m²

Konut 1.812.350TL

11.07.2024 10:50 54.370,50TL 7 Manisa Kula Bey Mah. 1129 7 394,27m²

Konut 1.971.350TL

11.07.2024 11:00 59.140,50TL 8 Manisa Kula Bey Mah. 1196 6 612,45m²

Konut 3.062.250TL

11.07.2024 11:10 91.867,50TL 9 Manisa Kula Bey Mah. 1193 1 594,98m²

Konut 2.082.430TL

11.07.2024 11:20 62.472,90TL 10 Manisa Kula Bey Mah. 1192 1 402,42m² Konut 1.207.260TL

11.07.2024 11:30 36.217,80TL

11 Manisa Kula Bey Mah. 1192 9 406,71m² Konut 1.220.130TL

11.07.2024 11:40 36.603,90TL 12 Manisa Kula Bey Mah. 1219 10 698,01m²

Konut 2.443.035TL

11.07.2024 11:50 73.291,05TL 13 Manisa Kula Bey Mah. 1214 1 613,48m² Konut 2.147.180TL

11.07.2024 12:00 64.415,40TL 14 Manisa Kula Bey Mah. 1206 2 407,84m²

Konut 2.039.200TL

11.07.2024 12:10 61.176,00TL 15 Manisa Kula Bey Mah. 1206 3 559,95m²

Konut 3.079.725TL

11.07.2024 12:20 92.391,75TL 16 Manisa Kula Bey Mah. 1206 4 419,96m²

Konut 2.099.800TL

11.07.2024 12:30 62.994,00TL 17 Manisa Kula Bey Mah. 1201 1 772,91m² Konut 6.956.190TL

11.07.2024 12:40 208.685,70TL 18 Manisa Kula Bey Mah. 1145 2 775,76m²

Ticaret Konut 7.757.600TL

11.07.2024 12:50 232.728,00TL 19 Manisa Kula Bey Mah. 1346 1 890,14m² 2.937.462TL 11.07.2024 13:00 88.123,86TL 20 Manisa Kula Bey Mah. 1346 2 381,21m² 1.257.993TL 11.07.2024 13:10 37.739,79TL 21 Manisa Kula Bey Mah. 1151 3 269,75m² 890.175,00TL 11.07.2024 13:20 26.705,25TL 22 Manisa Kula Bey Mah. 1344 1 744,50m² 2.456.850,00TL 11.07.2024 13:30 73.705,50TL 23 Manisa Kula Bey Mah. 1344 2 328,54m² 1.084.182,00TL 11.07.2024 13:40 32.525,46TL 24 Manisa Kula Bey Mah. 1344 3 383,71m² 1.266.243,00TL 11.07.2024 14:00 37.987,29TL 25 Manisa Kula Bey Mah. 1344 4 438,88m² 1.448.304,00TL 11.07.2024 14:10 43.449,12TL 26 Manisa Kula Bey Mah. 1344 5 569,13m² 1.878.129,00TL 11.07.2024 14:20 56.343,87TL 27 Manisa Kula Bey Mah. 1344 6 588,15m² 1.940.895,00TL 11.07.2024 14:30 56.343,87TL 28 Manisa Kula Bey Mah. 1344 7 507,30m² 1.674.090,00TL 11.07.2024 14:40 50.222,70TL 29 Manisa Kula Bey Mah. 1344 8 477,57m² 1.575.981,00TL 11.07.2024 14:50 47.279,43TL 30 Manisa Kula Bey Mah. 1344 9 367,16m² 1.211.628,00TL 11.07.2024 15:00 36.348,84TL 31 Manisa Kula Bey Mah. 1345 1

433,9m² 1.301.700,00TL 11.07.2024 15:10 39.051,00TL 32 Manisa Kula Bey Mah. 1345 2 382,32m² 1.149.960,00TL 11.07.2024 15:20 34.408,80TL 33 Manisa Kula Bey Mah. 1345 3 333,83m² 1.001.490,00TL 11.07.2024 15:30 30.044,70TL 34 Manisa Kula Bey Mah. 1345 4 344,92m² 1.034.760,00TL 11.07.2024 15:40 31.042,80TL 35 Manisa Kula Bey Mah. 1345 5 436,37m² 1.309.110,00TL 11.07.2024 15:50 39.273,30TL 36 Manisa Kula Bey Mah. 1345 6 423,94m² 1.271.820,00TL 11.07.2024 16:00 38.154,60TL 37 Manisa Kula Bey Mah. 1345 7 376,67m² 1.130.010,00TL 11.07.2024 16:10 33.900,30TL 38 Manisa Kula Bey Mah. 1345 8 366,18m² 1.098.540,00TL 11.07.2024 16:20 32.956,20TL 39 Manisa Kula Bey Mah. 1345 9 390,48m² 1.171.440,00TL 11.07.2024 16:30 35.143,20TL 40 Manisa Kula Bey Mah. 1345 10 426,31m² 1.278.930,00TL 11.07.2024 16:40 38.367,90TL

İMAR DURUMLARI

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bilgi alınabilir.

2-Taliplilerden İstenecek Belgeler :



İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,

Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

İsteklinin bir şirket olması halinde ilaveten;

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi, Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı ay içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması, kiralanması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

3- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin ihale günü saat 10.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.



Hikmet DÖNMEZ

Belediye Başkanı