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        KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 27.06.2024 - 00:00
        KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
        1. Mülkiyeti Kula Belediyesine ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Yeri, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda Encümen huzurunda, ihale yapılarak satışı yapılacaktır.

        SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

        S.No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Satış Muhammen Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat
        1 Manisa Kula Bey Mah. 1281 4 2045,83m²
        Sanayi        		 6.955.822TL 11.07.2024 10:00 208.674,66TL
        2 Manisa Kula Bey Mah. 1150 1 435,58m²
        Konut        		 1.306.740TL
        11.07.2024        		 10:10 39.202,20TL
        3 Manisa Kula Bey Mah. 971 1 329,59m²
        Konut        		 1.318.360TL
        11.07.2024        		 10:20 39.550,80TL
        4 Manisa Kula Bey Mah. 971 2 322,39m²
        Konut        		 1.289.560TL
        11.07.2024        		 10:30 38.686,80TL
        5 Manisa Kula Bey Mah. 970 14 319,12m²
        Konut        		 1.276.480TL
        11.07.2024        		 10:40 38.294,40TL
        6 Manisa Kula Bey Mah. 1131 4 362,47m²
        Konut        		 1.812.350TL
        11.07.2024        		 10:50 54.370,50TL
        7 Manisa Kula Bey Mah. 1129 7 394,27m²
        Konut        		 1.971.350TL
        11.07.2024        		 11:00 59.140,50TL
        8 Manisa Kula Bey Mah. 1196 6 612,45m²
        Konut        		 3.062.250TL
        11.07.2024        		 11:10 91.867,50TL
        9 Manisa Kula Bey Mah. 1193 1 594,98m²
        Konut        		 2.082.430TL
        11.07.2024        		 11:20 62.472,90TL
        10 Manisa Kula Bey Mah. 1192 1 402,42m² Konut 1.207.260TL
        11.07.2024        		 11:30 36.217,80TL

        11        		 Manisa Kula Bey Mah. 1192 9 406,71m² Konut 1.220.130TL
        11.07.2024        		 11:40 36.603,90TL
        12 Manisa Kula Bey Mah. 1219 10 698,01m²
        Konut        		 2.443.035TL
        11.07.2024        		 11:50 73.291,05TL
        13 Manisa Kula Bey Mah. 1214 1 613,48m² Konut 2.147.180TL
        11.07.2024        		 12:00 64.415,40TL
        14 Manisa Kula Bey Mah. 1206 2 407,84m²
        Konut        		 2.039.200TL
        11.07.2024        		 12:10 61.176,00TL
        15 Manisa Kula Bey Mah. 1206 3 559,95m²
        Konut        		 3.079.725TL
        11.07.2024        		 12:20 92.391,75TL
        16 Manisa Kula Bey Mah. 1206 4 419,96m²
        Konut        		 2.099.800TL
        11.07.2024        		 12:30 62.994,00TL
        17 Manisa Kula Bey Mah. 1201 1 772,91m² Konut 6.956.190TL
        11.07.2024        		 12:40 208.685,70TL
        18 Manisa Kula Bey Mah. 1145 2 775,76m²
        Ticaret Konut        		 7.757.600TL
        11.07.2024        		 12:50 232.728,00TL
        19 Manisa Kula Bey Mah. 1346 1 890,14m² 2.937.462TL 11.07.2024 13:00 88.123,86TL
        20 Manisa Kula Bey Mah. 1346 2 381,21m² 1.257.993TL 11.07.2024 13:10 37.739,79TL
        21 Manisa Kula Bey Mah. 1151 3 269,75m² 890.175,00TL 11.07.2024 13:20 26.705,25TL
        22 Manisa Kula Bey Mah. 1344 1 744,50m² 2.456.850,00TL 11.07.2024 13:30 73.705,50TL
        23 Manisa Kula Bey Mah. 1344 2 328,54m² 1.084.182,00TL 11.07.2024 13:40 32.525,46TL
        24 Manisa Kula Bey Mah. 1344 3 383,71m² 1.266.243,00TL 11.07.2024 14:00 37.987,29TL
        25 Manisa Kula Bey Mah. 1344 4 438,88m² 1.448.304,00TL 11.07.2024 14:10 43.449,12TL
        26 Manisa Kula Bey Mah. 1344 5 569,13m² 1.878.129,00TL 11.07.2024 14:20 56.343,87TL
        27 Manisa Kula Bey Mah. 1344 6 588,15m² 1.940.895,00TL 11.07.2024 14:30 56.343,87TL
        28 Manisa Kula Bey Mah. 1344 7 507,30m² 1.674.090,00TL 11.07.2024 14:40 50.222,70TL
        29 Manisa Kula Bey Mah. 1344 8 477,57m² 1.575.981,00TL 11.07.2024 14:50 47.279,43TL
        30 Manisa Kula Bey Mah. 1344 9 367,16m² 1.211.628,00TL 11.07.2024 15:00 36.348,84TL
        31 Manisa Kula Bey Mah. 1345 1
        433,9m²        		 1.301.700,00TL 11.07.2024 15:10 39.051,00TL
        32 Manisa Kula Bey Mah. 1345 2 382,32m² 1.149.960,00TL 11.07.2024 15:20 34.408,80TL
        33 Manisa Kula Bey Mah. 1345 3 333,83m² 1.001.490,00TL 11.07.2024 15:30 30.044,70TL
        34 Manisa Kula Bey Mah. 1345 4 344,92m² 1.034.760,00TL 11.07.2024 15:40 31.042,80TL
        35 Manisa Kula Bey Mah. 1345 5 436,37m² 1.309.110,00TL 11.07.2024 15:50 39.273,30TL
        36 Manisa Kula Bey Mah. 1345 6 423,94m² 1.271.820,00TL 11.07.2024 16:00 38.154,60TL
        37 Manisa Kula Bey Mah. 1345 7 376,67m² 1.130.010,00TL 11.07.2024 16:10 33.900,30TL
        38 Manisa Kula Bey Mah. 1345 8 366,18m² 1.098.540,00TL 11.07.2024 16:20 32.956,20TL
        39 Manisa Kula Bey Mah. 1345 9 390,48m² 1.171.440,00TL 11.07.2024 16:30 35.143,20TL
        40 Manisa Kula Bey Mah. 1345 10 426,31m² 1.278.930,00TL 11.07.2024 16:40 38.367,90TL

        İMAR DURUMLARI

        • Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bilgi alınabilir.

        2-Taliplilerden İstenecek Belgeler :


        İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;
        Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
        Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),
        İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,
        Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,
        Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
        İsteklinin bir şirket olması halinde ilaveten;

        1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
        2. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
        3. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

        İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
        Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı ay içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması, kiralanması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı
        Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
        Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
        Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.
        İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
        3- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).
        Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin ihale günü saat 10.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.


        Hikmet DÖNMEZ
        Belediye Başkanı

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02051478
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