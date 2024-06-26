KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- Mülkiyeti Kula Belediyesine ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Yeri, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda Encümen huzurunda, ihale yapılarak satışı yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|S.No
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M²
|Satış Muhammen Bedeli
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Geçici Teminat
|1
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1281
|4
|2045,83m²
Sanayi
|6.955.822TL
|11.07.2024
|10:00
|208.674,66TL
|2
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1150
|1
|435,58m²
Konut
|1.306.740TL
|
11.07.2024
|10:10
|39.202,20TL
|3
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|971
|1
|329,59m²
Konut
|1.318.360TL
|
11.07.2024
|10:20
|39.550,80TL
|4
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|971
|2
|322,39m²
Konut
|1.289.560TL
|
11.07.2024
|10:30
|38.686,80TL
|5
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|970
|14
|319,12m²
Konut
|1.276.480TL
|
11.07.2024
|10:40
|38.294,40TL
|6
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1131
|4
|362,47m²
Konut
|1.812.350TL
|
11.07.2024
|10:50
|54.370,50TL
|7
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1129
|7
|394,27m²
Konut
|1.971.350TL
|
11.07.2024
|11:00
|59.140,50TL
|8
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1196
|6
|612,45m²
Konut
|3.062.250TL
|
11.07.2024
|11:10
|91.867,50TL
|9
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1193
|1
|594,98m²
Konut
|2.082.430TL
|
11.07.2024
|11:20
|62.472,90TL
|10
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1192
|1
|402,42m² Konut
|1.207.260TL
|
11.07.2024
|11:30
|36.217,80TL
|
11
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1192
|9
|406,71m² Konut
|1.220.130TL
|
11.07.2024
|11:40
|36.603,90TL
|12
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1219
|10
|698,01m²
Konut
|2.443.035TL
|
11.07.2024
|11:50
|73.291,05TL
|13
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1214
|1
|613,48m² Konut
|2.147.180TL
|
11.07.2024
|12:00
|64.415,40TL
|14
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1206
|2
|407,84m²
Konut
|2.039.200TL
|
11.07.2024
|12:10
|61.176,00TL
|15
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1206
|3
|559,95m²
Konut
|3.079.725TL
|
11.07.2024
|12:20
|92.391,75TL
|16
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1206
|4
|419,96m²
Konut
|2.099.800TL
|
11.07.2024
|12:30
|62.994,00TL
|17
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1201
|1
|772,91m² Konut
|6.956.190TL
|
11.07.2024
|12:40
|208.685,70TL
|18
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1145
|2
|775,76m²
Ticaret Konut
|7.757.600TL
|
11.07.2024
|12:50
|232.728,00TL
|19
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1346
|1
|890,14m²
|2.937.462TL
|11.07.2024
|13:00
|88.123,86TL
|20
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1346
|2
|381,21m²
|1.257.993TL
|11.07.2024
|13:10
|37.739,79TL
|21
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1151
|3
|269,75m²
|890.175,00TL
|11.07.2024
|13:20
|26.705,25TL
|22
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|1
|744,50m²
|2.456.850,00TL
|11.07.2024
|13:30
|73.705,50TL
|23
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|2
|328,54m²
|1.084.182,00TL
|11.07.2024
|13:40
|32.525,46TL
|24
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|3
|383,71m²
|1.266.243,00TL
|11.07.2024
|14:00
|37.987,29TL
|25
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|4
|438,88m²
|1.448.304,00TL
|11.07.2024
|14:10
|43.449,12TL
|26
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|5
|569,13m²
|1.878.129,00TL
|11.07.2024
|14:20
|56.343,87TL
|27
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|6
|588,15m²
|1.940.895,00TL
|11.07.2024
|14:30
|56.343,87TL
|28
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|7
|507,30m²
|1.674.090,00TL
|11.07.2024
|14:40
|50.222,70TL
|29
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|8
|477,57m²
|1.575.981,00TL
|11.07.2024
|14:50
|47.279,43TL
|30
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1344
|9
|367,16m²
|1.211.628,00TL
|11.07.2024
|15:00
|36.348,84TL
|31
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|1
|
433,9m²
|1.301.700,00TL
|11.07.2024
|15:10
|39.051,00TL
|32
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|2
|382,32m²
|1.149.960,00TL
|11.07.2024
|15:20
|34.408,80TL
|33
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|3
|333,83m²
|1.001.490,00TL
|11.07.2024
|15:30
|30.044,70TL
|34
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|4
|344,92m²
|1.034.760,00TL
|11.07.2024
|15:40
|31.042,80TL
|35
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|5
|436,37m²
|1.309.110,00TL
|11.07.2024
|15:50
|39.273,30TL
|36
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|6
|423,94m²
|1.271.820,00TL
|11.07.2024
|16:00
|38.154,60TL
|37
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|7
|376,67m²
|1.130.010,00TL
|11.07.2024
|16:10
|33.900,30TL
|38
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|8
|366,18m²
|1.098.540,00TL
|11.07.2024
|16:20
|32.956,20TL
|39
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|9
|390,48m²
|1.171.440,00TL
|11.07.2024
|16:30
|35.143,20TL
|40
|Manisa
|Kula
|Bey Mah.
|1345
|10
|426,31m²
|1.278.930,00TL
|11.07.2024
|16:40
|38.367,90TL
İMAR DURUMLARI
- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bilgi alınabilir.
2-Taliplilerden İstenecek Belgeler :
İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;
Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),
İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,
Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,
Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
İsteklinin bir şirket olması halinde ilaveten;
- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı ay içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması, kiralanması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı
Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
3- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).
Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin ihale günü saat 10.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.
Hikmet DÖNMEZ
Belediye Başkanı