Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/861 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/861 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle, 663 Ada, 2 Parsel, D1 Blok, 3. Kat, 9 nolu bağımsız bölüm, 28.469,72 m2 ana taşınmaz yüzölçümü, 33/20272 arsa paylı taşınmaz.

Adresi : Tahtakale Mah. Ay Çiçeği Sk. Bizim Evler 6 Metro Sitesi D1 Blok No:2/8 D:9 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 28.469,72 m2 ana taşınmaz yüz ölçümü

Arsa Payı : 33/20272

İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2024 tarihli yazısında; Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 663 Ada, 2 Parsel, 30.09.2013 tasdik tarihli Tahtakale Ispartakule Toplu Konut Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, Hmax= Serbest, Emsal=2 yapılaşma şartlarında “Ticaret” alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.-Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine 27/05/2014 tarihli 99 yıllık 1 TL karşılığında Kira Şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:35

22/04/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.