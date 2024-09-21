KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/478 Esas

KARAR NO: 2023/1023



Davacı MEHMET KAMER ile davalı GIFTY NKUAH AIDOO arasında görülmekle olan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın kabulü ile davacı MEHMET KAMER ile Gana Cumhuriyeti Uyruklu davalı GIFTY NKUAH AIDOO'nun T.M.K. 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talepleri olmadığından bu hususlar hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

3-Harçlar yasası uyarınca tahsili gereken ve adli yardım nedeniyle dava açılışında alınmayan 269,85- TL peşin harç, 80,70- TL başvurma harcı ile suçüstü ödeneğinden karşılanan yargılama giderleri 4 adet ilanen tebligat ücreti toplamı 8.400,42- TL, posta vs ücreti 146,00- TL olmak üzere toplam 8.686,42-TL nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 17.900,00-TL maktu avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kalan miktarın bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

6-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri ve yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.21/11/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/08/2024