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Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Küçükçekmece Mahallesi Kömürcü Yolu Mevkii 7247 parselde kayıtlı 189,00 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Bilirkişi raporuna göre;7247 no.lu parsel, 189,00 m2 yüzölçümlü arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmazın boş halde olduğu görülmüştür. Tapu kayıtlarından anlaşılacağı üzere parsel üzerinde bulunan bina riskli yapı olduğu için yıkılmıştır. Halen az miktarda inşaat molozları arsa üzerinde bulunmaktadır. Parselin yan ve arka cephelerinde binalar mevcut olup geometrik olarak kareye benzemekte, topografik olarak düzdür. Kıymet takdirinde imar durumuna göre değer verilmiştir. Satışa konu taşınmazın çevresi konut yoğunlukludur. Taşınmazın yakınında Deliorman Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Mehdiye Cami, Eşref Bitlis Anadolu Lisesi ve Ahmet Taner Kışlalı Parkı yer almaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 1. Boztepe Sokak, 31 Numarataj Adresinde Yer Almaktadır. (Arsa Boş Haldedir.) Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 189 m2

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığının 28/12/2023 tarih ve E-33067842-754-444453 sayılı imar durumunu bildirir yazısına göre; "Söz konusu 22,06.2005-28.03.2018 - 22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesi hükümlerine haiz, B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) Konut Alanında kalmaktadır. Uygulama aşamasında 7247 parseldeki bina tecavüzünden Oluşan 8030 parselle tevhid edilecektir, Plan notlarının 1,53 maddesinde "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 nüden küçük parsellerde; talep edilmesi hâlinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek İnşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların İskan edilmemesi kaydı İle zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir" denilmektedir.

Kıymeti : 8.032.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır şerhi; Ölünceye Kadar Bakma Akdi şerhi, kamu haczi, icra haciz şerhi, satışa arz şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 14:02

08/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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