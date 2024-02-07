KONYA 5. İCRA DAİRESİ
KONYA 5. İCRA DAİRESİ
2020/3892 ESAS
ALACAKLI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970 Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. Esma Özdemirkan
BORÇLU : 1- HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKBALA, 26993174528 TC Nolu,Yaylapınar Mah. Benli Sk. No:12 Meram / KONYA
BORÇLU : 2- ELVİNO MUTFAK MOBİLYA DEKORASYON İNŞAAT İMALAT VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3330777097 Vergi Nolu,Fevzi Çakmak 10670. No:16 Karatay / KONYA
BORÇLU : 3- DURAYDALILAR İNŞAAT KUYUMCULUK VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3160894590 Vergi Nolu,Yaylapınar Mah. Benli Sk. No: 12 İç Kapı No: 1 Meram / KONYA
BORÇLU : 4- ERDAL SEÇGİN, 41296690872TC Nolu, Akşemsettin Mah. Kurtlar Sok. Selçuklu / KONYA
BORÇ MİKTARI : 4.439,44 TL.
Borçlunun adreslerine gönderilen tebligatların tamamının bila tebliğ olarak dosyamıza iade edildiği, tüm araştırmaların ilgili birimlerden yapıldığı, borçlu Erdal SEÇGİN'İN adresinin tespiti için kolluk kuvvetlerine yazıldığı ancak olumsuz cevap verildiği anlaşılmakla işbu Örnek 7 Ödeme Emrinin 7201 Sayılı Kanunun 28.Madde ve mahsus yönetmeliğin48. Maddesi gereği ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu icra emrinin tebliği (ilanı) tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde yukarıda belirtilen tüm borcu ve masraflarını ödemeniz, bu süre içinde ödeme yapmadığınız veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına ilişkin karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.