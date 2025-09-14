KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



DOSYA NO : 2020/505 ESAS

İLAN

DAHİLİ DAVALI: İMDAT KOÇ - 61*******86 Davacılar Fatma DEMİREL ve diğerlerince aleyhinize (muris Hüseyin KOÇ'un mirasçısı sıfatıyla) 05.10.2020 tarihinde açılan ölüm ve cismani zarar sebebiyle 455.000,00 TL talepli maddi-manevi tazminat davası devam etmekte olup, 11.07.2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle "Destekten yoksun kalma tazminatlarının; haksız tahrik nedeniyle indirimsiz TRH 2010 tablosuna göre: anne ve kardeş için toplam 1.302.248,44 TL sadece anne için olursa 1.334.487,49 TL, PMF tablosuna göre: anne ve kardeş için toplam 986.850,23‬ TL sadece anne için olursa 979.664,43‬ TL, % 49,99 haksız tahrik indirimili TRH 2010 tablosuna göre: anne ve kardeş için toplam 651.254,44‬ TL sadece anne için olursa 667.377,19 TL, PMF tablosuna göre: anne ve kardeş için toplam 493.523,80 TL sadece anne için olursa 489.930,18‬ TL olacağı" kanaatine varıldığı anlaşılmıştır.Bu nedenlerle; iki hafta içerisinde davaya cevap vermeniz, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmanız, raporuna karşı itiraz etmediğiniz taktirde bu haktan vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca 16.10.2025 günü 11:35'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz iş bu ilanın yayınından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.