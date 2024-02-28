T.C. KOCAELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/948 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında davalı SOPHİE KAYA'ya tebligat yapılamamış ve tüm araştırmalara rağmen tebligat adresi de tespit edilemediğinden davalı 51628815354 TC Kimlik numaralı Marco ve Arzu'dan olma 06/08/1994 doğumlu davalı SOPHİE KAYA'nın 02/12/2023 tarihli Gül GÜLMEZ tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda; Kocaeli ili Kartepe ilçesi Çiftlik Mahallesi 2880 sayılı parselde kayıtlı taşınmazda (İştirak No: 107131343) raporda gösterildiği şekilde hissenin: Pay/payda 8/96, 51628815354 TCKN Sophie KAYA'ya İsabet ettiği davalı SOPHİE KAYA'a ilanen tebliğ olunur.