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        KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 30.10.2024 - 00:00
        İLAN
        KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
        MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
        İcra ve Takip Şube Müdürlüğünden
        Aşağıda adı soyadı / unvanı, borç türü, dosya takip numarası, dönemi ve borç miktarları belirtilen mükelleflerin adlarına düzenlenen ödeme emirleri 213 sayılı VUK'un 99 ila 107. Maddeleri gereğince posta vasıtasıyla gönderilen adreslerinde bulunamamışlardır. Bu itibarla VUK'un 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin 1 (bir) ay zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İcra ve Takip Şube Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi halde yine aynı kanunun 106. Maddesi gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren bir (1) aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ ÖDEME EMRİ LİSTESİ
        Sıra No Adı Soyadı / Unvanı TC Kimlik No / Vergi No Adresi Borç Türü Takip Dosya No Dönemi Borç Miktarı (TL)
        1 ÖRTAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. 66******085 Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:49 Çayırova / KOCAELİ Çevre Kanunu İdari Para Cezası 214485 2023/11 3.279.210,00
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02107801
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