KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giriş: 30.10.2024 - 00:00
|İLAN
|
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
İcra ve Takip Şube Müdürlüğünden
|Aşağıda adı soyadı / unvanı, borç türü, dosya takip numarası, dönemi ve borç miktarları belirtilen mükelleflerin adlarına düzenlenen ödeme emirleri 213 sayılı VUK'un 99 ila 107. Maddeleri gereğince posta vasıtasıyla gönderilen adreslerinde bulunamamışlardır. Bu itibarla VUK'un 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin 1 (bir) ay zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İcra ve Takip Şube Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi halde yine aynı kanunun 106. Maddesi gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren bir (1) aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ ÖDEME EMRİ LİSTESİ
|Sıra No
|Adı Soyadı / Unvanı
|TC Kimlik No / Vergi No
|Adresi
|Borç Türü
|Takip Dosya No
|Dönemi
|Borç Miktarı (TL)
|1
|ÖRTAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|66******085
|Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:49 Çayırova / KOCAELİ
|Çevre Kanunu İdari Para Cezası
|214485
|2023/11
|3.279.210,00