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        KIRŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 30.01.2025 - 00:00
        İLAN
        KIRŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Dosya No : 2024/933 Esas

        Mahkememizce yapılan yargılama neticesinde 21/10/2024 tarihli karar ile Sanık Muhammed Murat Toktaş hakkında TCK nun 282/1-b, maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile açılan kamu davasında Sanığın üzerine atılı Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçundan dolayı iddianamede yazılı sevk maddeleri gereğince uygulama yapılması yönü ile yetkili mahkemenin suçun işlendiği yer olan Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna dair YETKİSİZLİK kararı verilmiştir.
        Tüm araştırmalara rağmen sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup en son ilan tarihinden itibaren 2 (iki) hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Kırşehir AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 15/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163155
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