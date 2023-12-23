KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/470 Esas

KARAR NO : 2023/308

Davacı KIRKLARELİ MALİYE HAZİNESİ tarafından davalı MEHMET DENİZER, KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen gerekçeli kararı gereğince;

HÜKÜM : 1- Davanın KABULÜ ile; Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi 2011/1065 Esas 2011/1184 Karar sayılı 31/10/2011 tarihli kararı ile Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Dokuzhöyük Köyü 296 Parsel sayılı taşınmaz maliki Ali Oğlu Mehmet Denizer'in tapu hissesinin yönetimi için Kırklareli Defterdarı’nın kayyım olarak atanmasına karar verildiği anlaşılmakla, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Dokuzhöyük Köyü 296 Parsel sayılı taşınmazın Kırklareli SHM 2009/249 Esas 2011/1527 Karar sayılı ortaklığın giderilmesine dair kararıylaKırklareli İzaleyi Şuyu Satış Memurluğu’nun 2012/12 satış dosyasındaki satışından önceki hissedarı Ali oğlu, MEHMET DENİZER’in GAİPLİĞİNE,

2-Davacının Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Dokuzhöyük Köyü 296 Parsel sayılı taşınmazın bedelinin Hazine'ye intikaline ilişkin talebinin KABULÜ ile, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Dokuzhöyük Köyü 296 Parselsayılı taşınmazdaki gaip Ali Oğlu Mehmet Denizer'e ait hissenin Kırklareli SHM 2009/249 Esas 2011/1527 Karar sayılı ortaklığın giderilmesine dair kararıyla Kırklareli İzaleyi Şuyu Satış Memurluğu’nun 2012/12 Satış sayılı dosyasında satıldığı ve satış bedelinin Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi'nde bulunduğu anlaşılmakla, gaipAli Oğlu Mehmet Denizer'in hissesine düşen bedelin semereleri ile birlikte (tüm varlıkların) Hazine'ye intikaline, 3-Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 4-Davacıtarafın talebi doğrultusunda vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinindavacı tarafıntalebi doğrultusunda davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

Dair davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda verilen karar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 345. maddesi uyarınca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere istinaf yoluna gidilebileceği belirtilerek usulen okunup anlatıldı. Şeklinde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/12/2023