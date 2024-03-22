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        KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.03.2024 - 00:00
        T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/608 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, İĞDELİ MAHALLESİ
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 146
        PARSEL NO : 1
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2402,70 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET CABAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEDAŞ
        KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 12.263,39 TL
        KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
        YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 806,59 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; 806,59 m2 irtifak alanı için 12.263,39 TL kıymet takdir edilmiştir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/608 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02008367
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