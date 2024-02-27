T.C.

KINIK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN

ESAS: 2020/213



Davacı SAFFET AYDIN ile Davalı CHAIMAA FIHRI arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı CHAIMAA FIHRI adına düzenlenen dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligatların bilinen tüm adreslerine yapıldığı ancak şahsa ulaşılamadığı için bila ikmal iade döndüğü anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının ilan tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği, iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri Mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, ayrıca davalı CHAIMAA FIHRI'nin 27/03/2024 günü saat 10:00'da yapılacak duruşmada kendisini bizzat veya bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.