T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2021/157 Esas

KONU : Karar ilanı hk.



"Davacı Rüşan Yaşar vekili tarafından muris Christel Seger'e ait vasiyetnamenin açılması talebi ile Mahkememizin 2021/157 Esas numarası ile dava açılmış olup, tüm araştırmalara rağmen mirasçılardan 06.09.1964 Saarbrücken doğumlu, Anne Adı: Chrıstel SEGER, ALMANYA vatandaşı olan GIDEON RASPER'in adresi mahkememizce tespit edilememiştir. Muris Christel Seger'e ait vasiyetname tebliğ edilmediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır hükmüne istinaden ilan içeriği olan "Mirasçı GIDEON RASPER'in Müteveffa Christel Seger tarafından düzenlettirilen Kemer 2. Noterliğine ait 17/02/2015 tarih ve 01465 yevmiye numaralı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat 09/05/2024 tarih ve saat 11.10'da duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur."