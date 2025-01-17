KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO :2013/618 Esas
KARAR NO :2024/917 Karar
DAVACI :K.H.
SANIK :GRIGORII ERSHOV, Nıkolaı ve Luba oğlu, 1983 Rusya doğumlu,
SUÇ: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
SUÇ TARİHİ :16/06/2013
SUÇ YERİ :Kemer/Antalya
KARAR TARİHİ :03/12/2024
Mahkememiz dosyası sanığı Grıgorıı ERSHOV hakkında mahkememizce üzerine atılı eylem nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.14/01/2025