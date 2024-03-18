Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.03.2024 - 00:00
        T.C. KAYSERİ
        5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2022/2702 Esas
        KARAR NO : 2024/847


        İ L A N


        Mahkememizden verilen 21/02/2024 tarih, 2022/2702 esas 2024/847 karar sayılı ilamı ile;
        "1-Davanın KABULÜ ile;
        2-Kayseri 6.Noterliği'nin 30/09/2003 tarih 25333 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki 51652282382 T.C kimlik numaralı muris ADEM ADIYAMAN'a ait VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
        3-Esasın bu şekilde kapatılmasına,
        4-Re'sen yapılan 4.248,00-TL ilanen tebligat masrafı, 960,00-TL tercüme masrafı, 600,00-TL yurt dışı tebligat harcı, 1.092,00.-TL tebligat giderleri toplamı olan 6.900,00-TL yargılama giderinin lehine vasiyette bulunulan mirasçı Züleyha Adıyaman'dan tahsili ile Hazineye irat kaydına,
        Dair, tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstinafyolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21/02/2024"şeklinde hüküm kurulduğu, Murat ve Hatice'den olma, 29/12/1979 doğumlu mirasçı MUSTAFA ÖZGÜR YÜCEL'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02005200
        Yazı Boyutu