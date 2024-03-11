İ L A N

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 155 ada 4 parselde bulunan Küçük Sanayi alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1-İhale 26/03/2024 Salı günü saat 14:10’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri

c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e-Şartname bedeli 5.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3- Son müracaat tarihi 26/03/2024 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Mevkii __Ada _Parsel __M2 __Muhammen Bedel_ Geçici Teminat___ Açıklama

Yeşilyurt __155___ 4___ 1194,78_4.000.000,00-TL____ 120.000,00-TL___ Küçük Sanayi Alanı