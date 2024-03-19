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        KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 21.03.2024 - 00:00

        İLAN

        KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/128 Esas


        Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Argıncık Cami Kebir Mah. 6915 ada 2 parsel ile ilgili Ayşe Özçekiç, Elmas Düzçekiç , Fatma Daş , Hacı İsmail Düzçekiç , Mehmet Düzçekiç, Mustafa Düzçekiç, Şaban Düzçekiç isimli şahıslar tarafından Kayseri 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/128 Esas sayılı dava dosyası ile Zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davası açılmış olup itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.14/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02005661
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