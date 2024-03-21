KAVAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili Av. Mücahit YILMAZ tarafından, taşınmaz malikleri ile davacı kurum arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanmadığından Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası açılmış olup; 1-Kararın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce 12/01/20204 tarih ve E.896618 sayılı kararı ile onaylandığı,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Kavak Şubesi'ne yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içine kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

7-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.06/03/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL MALİK 2024/74 Esas SAMSUN KAVAK ÇALBAŞI 110/73 Mehmet YAĞMUR 2024/75 Esas SAMSUN KAVAK ÇALBAŞI 110/74 Mehmet YAĞMUR 2024/76 Esas SAMSUN KAVAK ÇALBAŞI 110/75 Kurt Mehmet GERİŞ