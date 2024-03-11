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        KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 14.03.2024 - 00:00
        İLAN
        KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/354 Esas
        KARAR NO : 2024/11

        Mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın kısmen kabul kısmen reddi ile; Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu Kastamonu ili Merkez ilçesi Corumlu Köyü (eski 457) 126 ada 47 parsel ve (eski 418 ) 150 ada 11 parsellerdeki kavak ağaçları yönünden muhdesat iddiaları yönünden Hukuki Yarar Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddine,Davanın diğer muhtesatlar yönünden kabulü ile,Kastamonu İli, Merkez ilçesi Corumlu köyü (eski 466 parsel) 127 ada 7 parseldeki 42 adet(ocak) fındık ağacının,Corumlu köyü (eski 428) 150 ada 8 parseldeki 48 adet (ocak) fındık ağacının ve Corumlu köyü (eski 418 parsel) 150 ada 11 parseldeki 73 adet(ocak) fındık ağaçlarının davaya konu zirai muhdesatların davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmiştir. İlan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02000010
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