T.C.

KARŞIYAKA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15510666-2022/583-Ceza Dava Dosyası 25.04.2024

Konu : İLAN



İLAN



Ankara ili Haymana ilçesi Gedik mah nüfusuna kayıtlı Ali oğlu Besime'den olma 21/01/1973 İzmir doğumlu HALİL KARA hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

6136 sayılı yasanın 13/3, TCK 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve TCK 53 maddesinde yer alan haklardan yasaklanmasına, TCK 58/6 maddesi gereğince cezasının 2. kez mükerrerlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, ayrıca TCK 54/4 maddesi gereğince müsadere kararı verilmiş olup;

Sanığın yakalama ile mahkememizde alınan savunmasında beyan ettiği Balatçık mah. 8963 sk. No:38 D:1 Çiğli İzmir adresine tebligat çıkarıldığı ve bila tebliğ döndüğü, sanığın UYAP kaydında yapılan sorgulamada mernis adresi olmadığından mernis ibareli tebligat çıkarılamadığı, bunun üzerine adres araştırması için yazılan yazıya verilen cevapta sanığın adres ve çevresinde tanıyan bilen olmadığı, temin edilen cep telefonunun arandığı eşinin çıktığı ve 2018 yılından beri kendisiyle görüşmediğini belirttiği, bu itibarla yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve nerede olduğunun bilinmediği anlaşılmakla kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 7 günlük süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,

İlanen duyurulur.25/04/2024