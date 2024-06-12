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        KARESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

        İlandır
        Giriş: 13.06.2024 - 00:00
        KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI
        "Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
        1-İdarenin
        Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2- İhale Konusu
        Adresi Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119 Karesi/BALIKESİR a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
        Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
        Faks numarası 0-266- 2436709
        3-İhalenin
        a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
        b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
        4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
        İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
        a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
        b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
        c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
        d) İkametgah İlmühaberi,
        e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
        f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
        g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
        5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
        6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
        7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

        NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR 51 0001 5001 5800 7309 2099 54 IBAN nolu Vakıfbank Akıncılar Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.
        SIRA NO İHALE
        TARİHİ        		 İHALE
        SAATİ        		 2886 S.Y DEVLET İHALE KANUN USULÜ İLÇESİ MAHALLE PAFTA NO ADA NO PARSEL
        NO        		 BLOK NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BRÜT ALAN (m2) HİSSE ORANI TAŞINMAZ
        TİPİ        		 TAŞINMAZ NİTELİĞİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) MUHAMMEN
        SATIŞ BEDELİ (TL)
        1 25.06.2024 11:00 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 119 9 A-7 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        2 25.06.2024 11:05 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 120 11 B-1 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        3 25.06.2024 11:10 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 121 18 C-1 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        4 25.06.2024 11:15 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 121 18 C-3 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        5 25.06.2024 11:20 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 121 18 C-12 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        6 25.06.2024 11:25 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 121 18 C-13 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        7 25.06.2024 11:30 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 122 11 D-3 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        8 25.06.2024 11:35 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 122 11 D-7 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        9 25.06.2024 11:40 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 123 8 E-1 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        10 25.06.2024 11:45 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 123 8 E-3 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        11 25.06.2024 11:50 45.MADDE KARESİ KALAYCILAR İ-19-C-06-C-4-C 123 8 E-5 1 496,39 TAM KAT İRTİFAKI DUBLEKS MESKEN ₺255.000,00 ₺8.500.000,00
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02045437
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