KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/361 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, tarafından tarafları niteliği aşağıda yazılı bulunan taşınmazın davacı Karabük Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karabük Belediye Başkanlığı



DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER VEDOSYA NO:

2023/351Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 635 Ada 115 Parsel

2023/354Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 948 Ada 62 Parsel

2023/357Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 639 Ada 3 Parsel

2023/361Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 1758 Ada 7 Parsel